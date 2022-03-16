Під обстріл потрапив район села Тузли Одеської області. Спроби висадити десант не було.

Близько півночі з російських кораблів був обстріляний український берег в районі села Тузли в Одеської області.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

За його словами, російські окупанти з кораблів здійснили ракетний і артилерійський обстріл українського берега.

"Випустили величезну кількість боєприпасів з великої дистанції. Хотіли промацати систему берегової оборони. Результату не досягли", - написав Геращенко.

Він додав, що спроб висаджувати десант не було.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що до узбережжя Одеси наближалися десантні кораблі військово-морських сил Російської Федерації. У бік української території рухалися мінімум 14 російських кораблів.

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