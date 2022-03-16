Близько півночі з російських кораблів був обстріляний український берег в районі села Тузли в Одеської області.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.
За його словами, російські окупанти з кораблів здійснили ракетний і артилерійський обстріл українського берега.
"Випустили величезну кількість боєприпасів з великої дистанції. Хотіли промацати систему берегової оборони. Результату не досягли", - написав Геращенко.
Він додав, що спроб висаджувати десант не було.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що до узбережжя Одеси наближалися десантні кораблі військово-морських сил Російської Федерації. У бік української території рухалися мінімум 14 російських кораблів.