По двох населених пунктах Одеської області окупанти завдали удари, є поранені.
Про це у Telegram повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
За його словами, вранці по одному з населених пунктів регіону були нанесені ракетні удари ворожою авіацією і кораблями.
"Є двоє поранених", - сказав Марченко.
Також близько 14:00 по іншому населеному пункту був відкритий вогонь корабельною артилерією – всього випущено близько 90 снарядів.
"Але наші воїни гідно тримають оборону. Хочу запевнити, що за кожного нашого пораненого ворог несе, куди більші втрати", - сказав Марченко.
У соціальних мережах повідомляється, що три ракети прилетіли з боку курортного селища Затока Білгород-Дністровського району на територію Біляївської громади. Також очевидці обурені тим, що хтось нарочито зафіксував на відео політ снаряда і виклав його в інтернет. Місцеві жителі вважають, що це було зроблено з метою коригування вогню противника.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі на заправці затримали іноземця з гранатами.
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