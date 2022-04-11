Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, націлену на іноземні ЗМІ та політиків.

Росія знає, що поставки зброї необхідні Україні, і мобілізує всі сили, щоб зірвати їх.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

"Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, націлену на іноземні ЗМІ та політиків. Їх фабрика тролів може спамити електронні листи і заливати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся на це " - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна матиме чим воювати. Він зазначив, що "на порядку денному переговорів з союзниками тільки три теми: зброя, зброя і зброя".

"Будь-яка зброя, надана Україні для захисту її землі від російських загарбників, є оборонною за визначенням! Я збився з рахунку, скільки разів повторив це на переговорах за попередні тижні. Дипломатія існує для того, щоб неможливе робити можливим, і цю третю стіну ми нарешті вже теж пробиваємо", - зазначив Кулеба.

Вас також можуть зацікавити новини: