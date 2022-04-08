Україні необхідна сучасна зброя, яку використовують країни НАТО, замість радянської.

Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО.

Про це йдеться у зверненні міністра оборони України Олексія Резнікова до держав-партнерів України.

"Ми хочемо якнайшвидше звільнити захоплені ворогом території. Адже увесь світ бачив, які звірства вчинила російська армія в Бучі та інших передмістях Києва. Треба врятувати наших людей від геноциду. Для цього нам потрібна інша зброя. По-перше, необхідні системи протиповітряної оборони та бойові літаки, щоб захистити наших громадян і нашу армію від ракет та ударів авіації. По-друге, нам потрібна далекобійна зброя. Йдеться про Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗО та важку артилерію. Це дозволить тримати ворога на відстані, не підпускаючи його до наших міст", - наголосив очільник Міноборони.

По-третє, за його словами, Україні потрібні танки та бронетехніка, щоб прорвати оборону окупантів та звільнити захоплені території.

"По-четверте, нам потрібні протикорабельні ракети. Щоб знищити ворожий флот і деблокувати порти на Чорному морі. Адже без портів ми не зможемо торгувати, у тому числі – продовольством. Що спричинить глобальну продовольчу кризу. По-п’яте, нам потрібні розвідувальні та ударні безпілотники", - пояснив міністр.

При цьому, як підкреслив Резніков, є дуже важливий нюанс: раніше Україна робила акцент на отриманні зброї радянських зразків.

"Це логічне рішення, адже ця зброя може одразу йти у бій, ми вміємо її використовувати. Вона швидко посилить оборону в критичний період. Але потрібної нам радянської зброї небагато. Часто вона у неналежному стані, адже виготовлена 30-40 років тому. Для неї недостатньо боєприпасів. За таких умов отримана нами радянська зброя посилить Україну лише на короткий час. Тому Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО. Це найкраще рішення з багатьох міркувань", - сказав міністр.

Він запевнив, що українські військові дуже швидко опанують нову зброю.

"Вони вже показали, що здатні надзвичайно ефективно використовувати західні комплекси у бойових умовах. Доказ цьому – втрати ворога, які я згадав на початку. Ми закликаємо надати нам важку зброю якнайшвидше", - зауважив Резніков.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу налаштовані допомагати більше Україні у середньостроковій і довгостроковій перспективі.