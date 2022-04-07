Дмитро Кулеба зазначив, що за ці шість тижнів українська дипломатія пробила "три глухих стіни".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що Україна матиме чим воювати.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що сьогодні на вході до штаб-квартири НАТО заявив, що "на порядку денному переговорів із союзниками лише три теми: зброя, зброя, і зброя".

"Президент Зеленський поставив дипломатії чітке завдання: уся зброя, яку можна отримати від партнерів, повинна якнайшвидше прибувати постійним потоком на передову. Буквально: робіть що хочете, але військо має отримувати зброю. Справді, зараз немає важливішого завдання, ніж допомогти Збройним силам України вигнати російське зло з нашої землі", - зазначає міністр закордонних справ України.

Кулеба зазначає, що не може говорити про конкретику, бо у темі постачання зброї вона протипоказана. "Але можу запевнити в одному - Україна матиме чим воювати", - наголосив він.

При цьому він зазначив, що за ці шість тижнів українська дипломатія пробила "три глухих стіни".

"Спочатку низка країн казали, що ніколи не надсилатимуть нам зброю. Надіслали. Потім інші казали, що не дадуть важку зброю. Вже дають. Тоді почали створювати штучне розрізнення "оборонної" зброї, яку можна давати, і нібито "наступальної", яку давати не можна. Але будь-яка зброя, надана Україні для захисту її землі від російських загарбників, є оборонною за визначенням! Я збився з ліку, скільки разів повторив це на переговорах за попередні тижні. Дипломатія існує для того, щоб неможливе робити можливим, і цю третю стіну ми нарешті вже теж пробиваємо", - зазначає Кулеба.

Керівник МЗС України розповів, що сьогодні у штаб-квартирі НАТО провів переговори з G7, НАТО та шість окремих двосторонніх зустрічей із партнерами.

"Висновки позитивні. Єдність, повна підтримка України, готовність не лише до тактичних, але і до довгострокових стратегічних рішень, які допоможуть Україні вигнати російських загарбників з нашої землі, зберегти життя та перемогти у війні", - пише він.

При цьому наголошує, що головне питання зараз - "це не те, що нам передадуть, а коли. Кожен день має значення і щодня ми працюємо на результат, який вже є і буде ще".

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки діляться з Україною розвідувальними даними для битв з окупантами на Донбасі.