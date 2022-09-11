Глава МЗС України наголошує, що зволікання Берліна з ухваленням рішення про передачу танків Leopard призводить до більшої загибелі людей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину пришвидшити постачання в Україну танків і артилерійських боєприпасів, зокрема німецької системи протиповітряної оборони Iris.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок за підсумками переговорів у Києві.

"Не буду приховувати, що основна тема наших переговорів сьогодні - це збільшення та пришвидшення постачань озброєнь для України", - заявив Кулеба.

Відео дня

"Цієї осені розраховуємо на першу надсучасну німецьку систему протиповітряної оборони Iris. Я також не міг не згадати останню ініціативу - так званий план Leopard, яка з'явилася у німецькому просторі. Наголосив дійсно на важливості постачання з Німеччини танків цього типу. Ми не бачимо жодних перешкод для цього", - заявив Кулеба.

"Але до тих пір, поки це рішення буде ухвалене, я звернувся до колеги з пропозицією, щоб Німеччина надала Україні боєприпаси для артилерійських систем. Це те, що ми потребуємо на фронті. Це рішення не таке технічно складне, як постачання танків. Але артилерійські боєприпаси зараз здатні суттєво підсилити наші наступальні можливості і це допоможе нам звільнити нові території і зберегти життя людей", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС України нагадав, як весною звертався до усіх партнерів із проханням надавати Україні побільше зброї. Тоді гаслом України було: "зброя, зброя і зброя".

"Тоді мене почули, і я дуже вдячний, у тому числі Німеччині, яка тоді ухвалила рішення про постачання певних видів озброєнь. Зараз я хочу трохи змінити наголос і сказати, що заклик Україні сьогодні звучить "графік, графік і графік" у постачанні зброї. Кожного дня в Україну повинні надходити нові види озброєнь і амуніція до них. Це запорука перемоги, а перемога України - це припинення війни. А припинення війни - це вирішення величезної кількості проблем, з якими зараз стикається Європа. Розраховуємо на допомогу Німеччини у цьому питанні", - сказав Кулеба.

Своєю чергою, Бербок запевнила, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це є потрібним. Вона підкреслила, що Німеччина постачатиме важке озброєння в Україну.

Як сказала Бербок, нещодавно Україні була передана радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби COBRA, а також зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Глава МЗС обіцяє, що Україна ще отримає 10 таких САУ.

Вона відзначила, що дві системи комплексів протиповітряної оборони для України перебувають на виробництві. Як сказала Бербок, системи ППО Iris будуть постачатися в Україну у найближчі тижні.

"Ми будемо надавати зимовий одяг і зимове оснащення", - сказала Бербок.

За її словами, Федеральний уряд Німеччини хоче, аби німецька підтримка відповідала потребам України.

Бербок додала, що проводить активні переговори з іншими країнами для закупівлі боєприпасів для України.

Говорячи про можливість постачати танки в Україну, вона сказала, що Німеччина продовжить говорити про це з партнерами. За її словами, ще йдуть розмови про постачання в Україну танків радянського виробництва. "Ми дивимося на ситуацію на місці і відповідним чином змінюємо нашу допомогу", - наголосила Бербок.

Водночас, як наголосив Кулеба, німецький уряд здатний ухвалювати рішення про передачу Україні необхідного озброєння, але це займає досить багато часу.

Глава МЗС наголосив, що чим більше зброї Україна отримає, тим швидше переможе у війні.

Нагадаємо, Німеччина закликала Росію повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: