Глава МЗС Німеччини закликає Москву прибрати російську зброю з АЕС і допустити на довгостроковий період місію Міжнародного агентства з атомної енергії.

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає Москву повернути Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бербок сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками переговорів у Києві.

"Ми закликаємо Москву допустити на довгий строк МАГАТЕ на станцію і повністю прибрати зброю", - заявила Бербок.

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При цьому глава МЗС Німеччини наголосила, що "Росія повинна передати контроль над Запорізькою АЕС єдиному правовому власнику, а саме Україні".

Вона сказала, що не треба жодним чином поступатися Москві, бо війна - це її вина.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. 2 вересня Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на Запорізькій атомній електростанції на постійній основі.

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