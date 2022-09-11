Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає Москву повернути Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Бербок сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками переговорів у Києві.
"Ми закликаємо Москву допустити на довгий строк МАГАТЕ на станцію і повністю прибрати зброю", - заявила Бербок.
При цьому глава МЗС Німеччини наголосила, що "Росія повинна передати контроль над Запорізькою АЕС єдиному правовому власнику, а саме Україні".
Вона сказала, що не треба жодним чином поступатися Москві, бо війна - це її вина.
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.
На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію.
1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. 2 вересня Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на Запорізькій атомній електростанції на постійній основі.