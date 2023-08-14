У Німеччині офіційно підтвердили постачання Україні системи повітряної розвідки нового покоління Luna. Її передача відбудеться протягом цього року.
"Повітряно-десантні безпілотні засоби ближньої розвідки нового покоління тепер будуть розгорнуті в Україні", - повідомляє німецький оборонний концерн Rheinmetall
Технологічна група з Дюссельдорфа відповідатиме за поставку Luna Збройним силам України від імені Німеччини.
Розміщене зараз замовлення становить невелику двозначну суму в мільйонах євро. У компанії зазначили, що це ще один важливий внесок у підвищення можливостей українських збройних сил за рахунок передових технологій.
Оперативний досвід війни в Україні показав вирішальну роль результатів розвідки в режимі реального часу в проведенні операцій. Система Luna NG була розроблена саме для цієї мети.
"Це одна з новітніх систем безпілотної повітряної розвідки, класифікації та виявлення об'єктів у режимі реального часу", - повідомляє концерн.
Система Luna для України
13 серпня ЗМІ повідомили, що німецька оборонна компанія Rheinmetall до кінця року передасть Україні безпілотну систему Luna New Generation. Вона складається з наземної станції управління з декількома дронами, стартової катапульти та військових вантажівок.
БПЛА здатний здійснювати понад 12 годин польоту. Дальність зв'язку перевищує 100 км та забезпечує просторове покриття понад 30 тисяч кілометрів квадратних.