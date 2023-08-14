За поставку відповідатиме технологічна група з Дюссельдорфа.

У Німеччині офіційно підтвердили постачання Україні системи повітряної розвідки нового покоління Luna. Її передача відбудеться протягом цього року.

"Повітряно-десантні безпілотні засоби ближньої розвідки нового покоління тепер будуть розгорнуті в Україні", - повідомляє німецький оборонний концерн Rheinmetall

Технологічна група з Дюссельдорфа відповідатиме за поставку Luna Збройним силам України від імені Німеччини.

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Розміщене зараз замовлення становить невелику двозначну суму в мільйонах євро. У компанії зазначили, що це ще один важливий внесок у підвищення можливостей українських збройних сил за рахунок передових технологій.

Оперативний досвід війни в Україні показав вирішальну роль результатів розвідки в режимі реального часу в проведенні операцій. Система Luna NG була розроблена саме для цієї мети.

"Це одна з новітніх систем безпілотної повітряної розвідки, класифікації та виявлення об'єктів у режимі реального часу", - повідомляє концерн.

Система Luna для України

13 серпня ЗМІ повідомили, що німецька оборонна компанія Rheinmetall до кінця року передасть Україні безпілотну систему Luna New Generation. Вона складається з наземної станції управління з декількома дронами, стартової катапульти та військових вантажівок.

БПЛА здатний здійснювати понад 12 годин польоту. Дальність зв'язку перевищує 100 км та забезпечує просторове покриття понад 30 тисяч кілометрів квадратних.

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