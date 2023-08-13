Дрон здатен летіти понад 12 годин.

Обороний концерн Rheinmetall передасть Україні безпілотну систему Luna New Generation, яку представив весною цього року.

На сайті концерну повідомляється, що нова розробка призначена для повітряного спостереження, виявлення та відстеження в реальному часі.

Фюзеляж виготовлений CFRP - пластику, армованого вуглецевим волокном. Ця стабільна конструкція допомагає забезпечити понад 12 годин польоту. Дальність зв'язку перевищує 100 км та забезпечує просторове покриття понад 30 тисяч кілометрів квадратних.

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Ще одна перевага системи Luna полягає у високому рівні гнучкості як під час транспортування, так і під час використання. Ця наземна станція поміщається в невеликих транспортних засобах або стандартних кабінах. Також її можна швидко транспортувати, наприклад, гелікоптером. Нова німецька розробка має неймовірно низькі акустичні, теплові та радіолокаційні характеристики.

Економічна модульна система дозволяє оснастити дрон не тільки засобами ураження, а й:

модульним корисними навантаженнями (включаючи EO, IR, акустику, спектральний аналіз);

підключенням до мережі LTE/комунікаційного реле/командного пункту, що дозволяє перехоплювати та глушити зв'язок;

засобами тактичної супутникової розвідки;

засобами електронної підтримки (ESM);

системами наведення;

системами аналізу даних з підтримкою ШІ;

IMEI-трекером.

Як зазначається, запустити дрон можна з будь-якого місця з канатної катапульти. Для посадки можна скористатись парашутом, або автономно за допомогою диференціального GPS в мережі.

Військова допомога від Rheinmetall

Від початку повномасштабної війни Україна отримала багато озброєння від цієї компанії.

Сьогодні стало відомо, що Rheinmetall до кінця року передасть Україні безпілотну систему Luna New Generation.

Крім того, концерн планує через кілька тижнів відкрити центр обслуговування танків Leopard безпосередньо в нашій країні. Також Rheinmetall анонсував передачу 50 додаткових танків Leopard 1 та 300 тисяч снарядів для Gepard.

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