Ці дрони вирізняються низькими акустичними, тепловими та радіолокаційними сигнатурами.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall до кінця року передасть Україні безпілотну систему Luna New Generation.

Як повідомляє Reuters, вона складається з наземної станції управління з декількома дронами, стартової катапульти та військових вантажівок.

Зазначається, що система LUNA NG - це перший ударний безпілотник німецького виробництва. Так, розвідувальний дрон може нести до восьми мультикоптерів з озброєнням. У польоті він вирізняється низькими акустичними, тепловими та радіолокаційними сигнатурами.

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"Здійснюючи розвідку, LUNA NG допоможе визначити цілі та доставить до них засоби ураження", - розповіли у Rheinmetall.

Озброєння від Rheinmetall для України

Ця німецька компанія активно бере участь у постачанні озброєння в Україну.

Так, у липні стало відомо, що Rheinmetall планує поставити Україні 300 тисяч снарядів для Gepard, які допоможуть збивати російські дрони. Перші поставки будуть вже найближчим часом. Компанія встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі за кілька місяців, хоча зазвичай подібний процес займає роки.

Крім того, концерн Rheinmetall планує через кілька тижнів відкрити центр обслуговування танків Leopard безпосередньо в Україні.

Нещодавно німецький концерн Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у Бельгії для передачі їх Україні.

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