Генеральний інспектор Бундесверу запевнив, що підтримка України є "найвищим пріоритетом".

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер після повернення з України заявив, що Україна активно готується до наступу, але умов для його початку ще немає.

При цьому генерал зазначив, що не відчуває в українцях втому від війни, а тільки нестримну волю закінчити її перемогою, пише видання Handelsblatt.

"Мені пояснили, як ведеться фронтовий бій. Земля ще брудна і сира. У деяких полях ще є великі озера. Умови для всебічного наступу в останні тижні ще не створені", - сказав Брейер.

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"Але мені стало ясно з усіх розмов, що плани українського наступу знаходяться в стадії реалізації", - додав він.

Минулого тижня високопоставлений німецький солдат був в Україні, де зустрівся з командувачем армією Валерієм Залужним і міністром оборони України Олексієм Резніковим. Брейер дізнався про практичний досвід німецької військової допомоги, включаючи сучасні зенітні системи, самохідні гаубиці, а також основний бойовий танк Leopard 2.

"Мені було зрозуміло, що він у дії", - сказав Брейер.

Генеральний інспектор був спочатку в Польщі, а потім два дні в Україні. Потім він запевнив, що підтримка України є "найвищим пріоритетом".

"Я не відчував ніякої втоми від війни, але майже нестримну волю не тільки закінчити цю війну, але і перемогти в ній", - додав Брейер.

Війна в Україні - останні новини

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