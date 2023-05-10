Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що контрнаступ, до якого зараз готуються Збройні сили України, може бути не останнім.
Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю виданню Bild, припустивши, що українській армії вже зараз потрібно готуватися до наступної атаки у разі негативного варіанту розвитку подій.
"Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з нього вийде. І якщо цей контрнаступ буде успішним у звільненні наших територій, то, врешті -решт, ви скажете: так, він був останнім, а якщо ні, то це означає, що нам потрібно готуватися до наступного контрнаступу", - сказав він.
Кулеба додав, що те, як розвиватимуться події на фронті, залежить саме від успіху ЗСУ, їхніх найближчих наступальних дій.
Контрнаступ ЗСУ - що повідомлялося
Нагадаємо, 9 травня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затверджено.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував затримку початку контрнаступу, акцентувавши на необхідності максимально ретельної підготовки до нього.
А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав не розглядати контрнаступ ЗСУ як велику вирішальну битву, це буде ряд заходів.