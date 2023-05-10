Те, як розвиватимуться події на фронті, залежить від успіху наступу української армії, зазначив міністр.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що контрнаступ, до якого зараз готуються Збройні сили України, може бути не останнім.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю виданню Bild, припустивши, що українській армії вже зараз потрібно готуватися до наступної атаки у разі негативного варіанту розвитку подій.

"Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з нього вийде. І якщо цей контрнаступ буде успішним у звільненні наших територій, то, врешті -решт, ви скажете: так, він був останнім, а якщо ні, то це означає, що нам потрібно готуватися до наступного контрнаступу", - сказав він.

Кулеба додав, що те, як розвиватимуться події на фронті, залежить саме від успіху ЗСУ, їхніх найближчих наступальних дій.

Контрнаступ ЗСУ - що повідомлялося

Нагадаємо, 9 травня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затверджено.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував затримку початку контрнаступу, акцентувавши на необхідності максимально ретельної підготовки до нього.

А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав не розглядати контрнаступ ЗСУ як велику вирішальну битву, це буде ряд заходів.

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