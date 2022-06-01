Там пояснили затримку тим, що озброєння буде поставляти компанія-виробник, а не Бундесвер зі своїх складів.

Поставка Україні німецьких систем протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T SLM триватиме місяцями.

Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу в Бундестазі, повідомляє Welt.

Відповідаючи на питання про передачу Україні систем ППО IRIS-T SLM, раніше підтверджених канцлером Олафом Шольцом, Бербок зазначила: "Так, на це підуть місяці".

Вона пояснила затримку тим, що озброєння буде поставлятися компанією-виробником Diehl безпосередньо Україні, а не зі складів бундесверу.

Крім цього, глава МЗС Німеччини підкреслила, що Берлін повинен готуватися до довгострокової підтримки України, оскільки, за її словами, президент Росії Володимир Путін змінив стратегію і тепер замість "швидкої перемоги" робить ставку на депопуляцію Донбасу і знищення там цивілізації.

Що таке система IRIS-T

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 км і висоту до 20 км. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-t SLM і сучасний радар, який буде виявляти ворожі гаубиці, міномети і реактивну артилерію. При цьому Шольц уточнив, що Німеччина вже поставила Україні протитанкові і переносні зенітні ракетні комплекси, понад 15 млн патронів, 100 тис. ручних гранат і 5 тис. протитанкових мін.

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