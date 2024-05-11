Це могло б розвантажити українські сили протиповітряної оборони на інших ділянках фронту.

Члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС виступають за те, що системи протиповітряної оборони країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.

"Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт", – заявив представник ХДС Родеріх Кізеветтер.

Як приклад, опозиціонер згадав про Ізраїль, якому у квітні США, Франції та Британія допомогли відбити масовану повітряну атаку з боку Ірану та його проксі. За його словами, це говорить про те, що держави, які в подібній ситуації надали допомогу, автоматично не стають сторонами конфлікту.

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За даними видання FAZ, ідея використання систем ППО НАТО, розгорнутих в Румунії і Польщі і керованих силами НАТО, для збивання російських безпілотників над Західною Україною була запропонована Ніко Ланге, експертом Мюнхенської ради безпеки (MSC) і колишнім заступником генерального секретаря НАТО запропонований генерал-лейтенантом Хорстом Генріхом Браусом.

За словами Ланге, це дозволило б створити 70-кілометрову безпечну зону на українському кордоні і могло б розвантажити українські сили протиповітряної оборони на інших ділянках фронту.

Можливість збиття російських ракет військами НАТО

Якби Польща закрила частину українського неба, це б дозволило Україні перемістити установки та ракети – які і без того в дефіциті – в інші регіони. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Перші роздуми про це з’явилися після того, як російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі. Тоді виникли розмови, що Польща могла б закрити хоча б частину заходу України. Це б дозволило перемістити наші установки і без того дефіцитні ракети, які постійно потребують поповнення, на інші обєкти. У нас в Україні безліч важливих об'єктів і велика територія - її не покрити лише наземними установками", – пояснив він.

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