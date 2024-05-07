Посилення української ППО дійсно потрібно, бо це дозволило б прикрити теплостанції, електростанції, генеруючі підприємства, каже Євлаш.

Якби Польща закрила частину українського неба, це б дозволило Україні перемістити установки та ракети – які і без того в дефіциті – в інші регіони. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Перші роздуми про це з’явилися після того, як російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі. Тоді виникли розмови, що Польща могла б закрити хоча б частину заходу України. Це б дозволило перемістити наші установки і без того дефіцитні ракети, які постійно потребують поповнення, на інші обєкти. У нас в Україні безліч важливих об'єктів і велика територія — її не покрити лише наземними установками", – пояснив він в інтервʼю NV.

За словами Євлаша, жодна велика країна світу не може собі дозволити перекрити весь повітряний простір за рахунок наземних станцій ППО. Через це для захисту неба дуже часто використовують інші складові, наприклад, такі як багатоцільові винищувачі F-16, F-22, F-35 чи флот, якщо він є.

Відео дня

"Ми бачили гарну роботу, коли Іран атакував Ізраїль, ми бачили багато відео, як, використовуючи зокрема наш досвід боротьби з "Шахедами", вони легко можуть з ними справлятися. Якби Польща закрила цю територію, це б нам дуже знадобилося у відбитті атак противника. Так, це не буде шанс протистояти ракетам типу "Кинджал", однак з більшістю крилатих ракет, керованих ракет, дронів ми могли б ефективно справлятися. Але це питання до нашого дипломатичного корпусу, це вирішується на вищому рівні. Ми відповідаємо за те, що нам надали, і наша задача – виходячи з наявних засобів, прикривати повітряний простір, забезпечувати підтримку сухопутної компоненти", – зауважив речник Повітряних сил.

Посилення української ППО дійсно потрібно, бо це дозволило б прикрити теплостанції, електростанції, генеруючі підприємства, каже Євлаш.

"На жаль, ми бачили, коли вони зруйнували Трипільську ТЕС – так, ми більшість ракет збили, але вони використовують тактику перенавантаження нашої системи, щоб ми використали весь запас ракет, який стояв на установці. Ми бачимо – навіть однієї ракети вистачає, щоб зруйнувати той чи інший об'єкт. Ми постійно маневруємо, виходячи з тих засобів, які в нас є. Ми й так показали абсолютно нестандартний підхід до ведення цієї війни не тільки на суходолі, але й якщо говорити про ППО. Уже напевно діти в садку знають, що таке система Patriot, і потрібно більше цих систем", – резюмував він.

Захист неба: це варто знати

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни Європейського Союзу посилити протиповітряну оборону України з наявних резервів. Зокрема, він нагадав, що Берлін надасть третю систему протиповітряної оборони Patriot зі власних запасів.

Крім того, німецька компанія Hensoldt поставить ще шість своїх високоефективних радарів TRML-4D в Україну для посилення протиповітряної оборони. Їх буде поставлено до кінця року після навчання українських операторів.

Вас також можуть зацікавити новини: