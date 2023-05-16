Масштабний нічний обстріл російськими окупантами України для Київської області минувся без постраждалих. Про це начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Кравченко нагадав, що сьогодні противник вчергове завдав ракетного удару по Київщині.
"Тривога оголошувалася двічі. У регіоні працювала ППО. Завдяки точній та професійній роботі військових ворожі цілі були знищені. Фактів влучань не зафіксовано. Постраждалих немає", - повідомив він.
Водночас, додав голова ОВА, в одній з громад внаслідок падіння уламків було пошкоджено дах приватного будинку. А у ще одній були виявлені незначні пошкодження паркану біля будинку.
"Сприятимемо оперативному відновленню пошкодженого майна. Дякуємо ЗСУ за збережені життя!", - наголосив Кравченко.
Нічна ракетна атака 16 травня - що відомо
Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну було збито всі випущені російськими окупантами ракети.
Загалом ворог випустив 18 ракет різних типів, серед яких "Калібри", "Кинджали" та С-400 ("Іскандер-М").
У Києві через падіння уламків ворожих ракет сталися пожежі. Зокрема, в Солом’янському районі загорілися автобуси та гараж.