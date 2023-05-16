Сьогодні вночі росіяни атакували Україну та Київ ракетами / фото REUTERS

Масштабний нічний обстріл російськими окупантами України для Київської області минувся без постраждалих. Про це начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Кравченко нагадав, що сьогодні противник вчергове завдав ракетного удару по Київщині.

"Тривога оголошувалася двічі. У регіоні працювала ППО. Завдяки точній та професійній роботі військових ворожі цілі були знищені. Фактів влучань не зафіксовано. Постраждалих немає", - повідомив він.

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Водночас, додав голова ОВА, в одній з громад внаслідок падіння уламків було пошкоджено дах приватного будинку. А у ще одній були виявлені незначні пошкодження паркану біля будинку.

"Сприятимемо оперативному відновленню пошкодженого майна. Дякуємо ЗСУ за збережені життя!", - наголосив Кравченко.

Нічна ракетна атака 16 травня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну було збито всі випущені російськими окупантами ракети.

Загалом ворог випустив 18 ракет різних типів, серед яких "Калібри", "Кинджали" та С-400 ("Іскандер-М").

У Києві через падіння уламків ворожих ракет сталися пожежі. Зокрема, в Солом’янському районі загорілися автобуси та гараж.

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