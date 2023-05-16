Нічний обстріл окупантами України для Київщини минувся без постраждалих.

Масштабний нічний обстріл російськими окупантами України для Київської області минувся без постраждалих. Про це начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Кравченко нагадав, що сьогодні противник вчергове завдав ракетного удару по Київщині.

"Тривога оголошувалася двічі. У регіоні працювала ППО. Завдяки точній та професійній роботі військових ворожі цілі були знищені. Фактів влучань не зафіксовано. Постраждалих немає", - повідомив він.

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Водночас, додав голова ОВА, в одній з громад внаслідок падіння уламків було пошкоджено дах приватного будинку. А у ще одній були виявлені незначні пошкодження паркану біля будинку.

"Сприятимемо оперативному відновленню пошкодженого майна. Дякуємо ЗСУ за збережені життя!", - наголосив Кравченко.

Нічна ракетна атака 16 травня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну було збито всі випущені російськими окупантами ракети.

Загалом ворог випустив 18 ракет різних типів, серед яких "Калібри", "Кинджали" та С-400 ("Іскандер-М").

У Києві через падіння уламків ворожих ракет сталися пожежі. Зокрема, в Солом’янському районі загорілися автобуси та гараж.

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