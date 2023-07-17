Натомість, оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників.

В окупованій Новій Каховці російські загарбники примусово виселяють усіх жителів з домівок, що розташовуються біля Дніпра.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"В місті Нова Каховка Херсонської області, російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників", - йдеться у зведенні.

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"Попередньо, в Новій Каховці та Каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет з’єднання. Таким чином вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ", - наголошується у зведенні.

Депортація українців

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники примусово виселяють українців з окупованого Генічеська і на їх місце заселяють представників національних меншин з Російської Федерації. Зокрема, українців, які відмовилися від російського паспорта, примусово виселяють до Росії.

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