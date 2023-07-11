Україна продовжує долати наслідки теракту окупантів на Каховській ГЕС

Підрядні організації мають до осені завершити роботи із будівництва магістральних водогонів у Дніпропетровській області, які покликані вирішити проблему із забезпеченням водою населених пунктів регіону після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Про це під час сьогоднішнього засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Розпочали прокладання магістральних водогонів на Дніпропетровщині. Це три ланки загальною протяжністю понад 144 кілометри. Строки виконавцям поставили максимально стислі. До осені мають завершити роботи. Завдяки цим проектам Кривий Ріг, Марганець, Нікополь будуть із водою. Зробимо для цього все можливе", - сказав голова уряду.

За його словами, вже є перші проміжні результати реалізації цього проекту.

"У місті Покров проклали водогін та відновили централізовану подачу води. Частково централізоване постачання відновлене в Нікополі, а також у семи громадах Криворізького району", - зазначив він.

Також Шмигаль нагадав, що загалом Кабінет міністрів виділив на ці роботи 1,5 мільярди гривень.

Знищення Каховської ГЕС - наслідки

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 5 на 6 червня війська РФ підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, після чого почався неконтрольований скид води з Каховського водосховища. Близько сотні населених пунктів внаслідок теракту опинилися під водою, повідомлялось про загибель деяких мешканців Херсонщини та Миколаївщини через повінь.

Станом на сьогодні Каховське водосховище стало схоже на пустелю. Прямі збитки оцінюються щонайменше в 2 млрд доларів. Орієнтована сума завданих довкіллю збитків від підриву дамби Каховської ГЕС складає близько 146 млрд гривень.

Крім цього, теракт росіян призвів до того, що великій кількості населених пунктів, які брали воду Дніпра, потрібно було шукати альтернативні джерела. Зокрема, водоканали в Нікополі і Марганці зупинили свою роботу через відсутність води. Задля вирішення цієї проблеми планують збудувати нові магістральні водогони.

Через це 8 червня з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено 1,5 млрд гривень для реалізації протягом двох років експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів. Загальна протяжність водогонів складе 87 км.

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