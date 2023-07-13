Зокрема, українців, які відмовилися від російського паспорта, примусово виселяють до Росії.

Російські загарбники примусово виселяють українців з окупованого Генічеська і на їх місце заселяють представників національних меншин з Російської Федерації.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу Збройних Сил України у соціальній мережі Facebook. Зокрема, російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України.

"Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку. Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення РФ", - йдеться у повідомленні.

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Депортація українців: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у травні 2023 року Державна дума РФ дозволила депортувати українців із захоплених українських територій, чим "узаконила" воєнні злочини проти українського цивільного населення.

Нещодавно у Росії офіційно заявили, що за останні роки вивезли з України 700 тисяч дітей. За даними правозахисників, на окупованих територіях залишаються 7 тисяч дітей-сиріт.

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