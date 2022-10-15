У прибережній зоні Чорного моря через шторм посилюється мінна небезпека.
Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".
"В Чорному морі помірно штормить, що може створювати передумови до посилення мінної небезпеки у прибережній зоні", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що 11 бойових кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя окупованого Криму, серед них два великих десантних кораблі та три ракетоносії з 12-ма "Калібрами".
Зернові коридори працюють відповідно до графіків та забезпечених гарантій на міжнародному рівні.
Ситуація в Чорному морі
Раніше в ОК "Південь" повідомляли, що поблизу кримського узбережжя маневрують шість бойових кораблів росіян, тим часом море продовжує штормити, що може викликати самовільну детонацію мін.
"В Чорному морі корабельне угруповання ворога знов зменшено вдвічі. Загальна кількість – 6 бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму. 2 надводних ракетоносії напоготові із 16-ма "Калібрами" на бортах. Море продовжує штормити, а це може викликати самовільну детонацію мін та інших вибухонебезпечних сюрпризів темної води", - йшлося у повідомленні.