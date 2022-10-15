Біля Криму маневрують три ракетоносії з дванадцятьма "Калібрами" на борту.

У прибережній зоні Чорного моря через шторм посилюється мінна небезпека.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".

"В Чорному морі помірно штормить, що може створювати передумови до посилення мінної небезпеки у прибережній зоні", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також зазначається, що 11 бойових кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя окупованого Криму, серед них два великих десантних кораблі та три ракетоносії з 12-ма "Калібрами".

Зернові коридори працюють відповідно до графіків та забезпечених гарантій на міжнародному рівні.

Ситуація в Чорному морі

Раніше в ОК "Південь" повідомляли, що поблизу кримського узбережжя маневрують шість бойових кораблів росіян, тим часом море продовжує штормити, що може викликати самовільну детонацію мін.

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога знов зменшено вдвічі. Загальна кількість – 6 бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму. 2 надводних ракетоносії напоготові із 16-ма "Калібрами" на бортах. Море продовжує штормити, а це може викликати самовільну детонацію мін та інших вибухонебезпечних сюрпризів темної води", - йшлося у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини: