Після окупантів значна площа звільнених територій забруднена мінами, зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський закликав людей на деокупованих територіях уважно ставитися до мінної загрози.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

"На деокупованих територіях жодного дня не збавляємо темпу у відновлювальних роботах. Це транспорт, це електрика, це газопостачання, це пошта, соціальні виплати – всюди, де є реальна можливість це забезпечити, ми забезпечуємо", - заявив президент.

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Він попросив усіх українців на території, де були окупанти, особливо уважно ставитися до мінної загрози.

"Наші вибухотехніки, наші сапери працюють по максимуму, але після окупантів дуже значна площа забруднена мінами. Будь ласка, не ігноруйте попередження щодо мін, не відвідуйте закриту через небезпеку територію, повідомляйте будь ласка поліцію, ДСНС чи місцеву владу про будь-які виявлені міни чи боєприпаси, що не розірвалися", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня в Ізюмському районі Харківської області 47-річна жінка отримала поранення, наступивши на міну. Постраждала збирала в лісі гриби.

Як наголосив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, мінна небезпека, особливо в лісосмугах, не зникла.

"Вибухотехніки працюють у посиленому режимі, але площі мінувань, які залишив нам ворог, величезні", - підкреслив голова ОВА.

У звільненому від окупантів Ізюмі велика частина міста замінована протипіхотними мінами, також загарбники залишили велику кількість вибухонебезпечних предметів.

29 вересня у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що з початку деокупації на Харківщині знешкоджено понад 11 тис. вибухонебезпечних предметів, обстежено 637 га звільнених територій.

Станом на початок жовтня на деокупованих територіях області працювали близько 250 рятувальників та 100 одиниць техніки. Основним їхнім завданням є розмінування територій та об’єктів.

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