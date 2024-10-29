Також повідомляється про перекритий рух біля парку Горького, де росіяни розмістили склади для зброї та техніки.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив про потужний "салют" у тимчасово окупованому Луганську.

"Від ранку місцеві діляться звуками детонації боєкомплектів. В соцмережах показали відео, на якому добре видно, як на фоні густого диму після "прильоту" відбувся потужний вибух! Ймовірно, саме там зберігали боєприпаси, аби постачати їх на лінію розмежування. Раніше в районі "прильоту" була законсервована військова частина", - написав він у Telegram.

Крім того, за інформацією Лисогора, в Луганську перекрили рух біля парку Горького.

"Це рекреаційна зона для відпочинку містян. Втім росіяни цинічно розміщують саме там склади для зброї та техніки", - зазначив він.

Голова ОВА впевнений, що сьогоднішня "бавовна" однозначно відобразиться в бойових діях на передовій, оскільки для поповнення складів і побудови нових логістичних шляхів ворогу знадобиться чимало часу.

Удари по окупованому Луганську

Як повідомляв УНІАН, у серпні в Луганську сталася "бавовна" на заводі, де окупанти ремонтували техніку. Тоді в місті пролунало 12 вибухів.

Україна крок за кроком знищує військовий потенціал ворога не тільки на полі бою, але й наносячи удари по військових базах в тилу, складах зберігання зброї та снарядів, підприємствах, що задіяні у військовому виробництві і т.д.

Україна просить партнерів дозволити використання по таких об’єктах переданої ними далекобійної зброї.

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