На окупованій частині регіону складна обстановка і важкі умови проживання.

Російські окупанти "намагались прорвати оборону" Збройних сил України біля Стельмахівки у Луганській області та у районах Невського, Макіївки, у Серебрянському лісі.

"П’ять разів намагалися росіяни протиснути нашу оборону поблизу Стельмахівки, 13 – у районах Невського, Макіївки, у Серебрянському лісі. Ворог також був активним у Білогорівці", – повідомив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, противник обстрілює зі ствольної артилерії та застосовує БпЛА по Невському, де ще залишаються люди.

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"По Макіївці завдали ударів зі ствольної та реактивної артилерії та безпілотників. Безпосередньо з реактивної системи залпового вогню село обстріляне чотири рази", – додав очільник ОВА.

Він розповів також про обстановку на окупованих територіях регіону. Лисигор нагадав, що російська влада ухвалила та підписала закон про позбавлення нещодавно набутого громадянства РФ за відмову стати на військовий облік.

"Це стосується передусім жителів окупованих Росією територій. Письмової відмови не потребують – достатньо виявити при перевірці відсутність свіжої позначки військкомату про взяття на облік. Водночас у регіонах РФ таке порушення карається звичайним штрафом", – каже посадовець.

Голова ОВА розповідає, що українці в окупації продовжують жити у складних умовах. Мешканці Лисичанська в окупації вже понад два роки чують обіцянки місцевих колаборантів про відновлення інфраструктури, подачу у недалекому майбутньому води, світла, опалення,

"Не покращилося в них життя і з приходом так званих "шефів" із Татарстану. Лисичани, що живуть в районі склозаводу, досі не мають централізованої подачі води та електроенергії. Упродовж двох осінньо-зимових періодів радіатори теж залишалися холодними. Виживання за присутності росіян", – додав Лисогор.

Війна в Україні - ситуація в Луганській області

Як раніше писав УНІАН, Луганщина окупована на 95%, на вільній території проживають 45 осіб. Лисогор заявив, що в області залишаються переважно літні люди.

"Ситуація важка. На цих 5% у нас залишаються 45 людей. І навіть після смертей сусідів не всі поспішають виїжджати. Минулого тижня лише четверо погодилися на евакуацію. Через те, що росіяни окупували майже всю область, вони мають великий вибір у зброї для ураження по тій частині, яку ми звільнили", – розповів він.

Нещодавно Лисогор підтвердив прильоти по тимчасово окупованому Луганську. За його даними влучили по 100-му машинобудівному заводу. Він уточнив, що зазвичай окупанти там ремонтують та зберігають військову техніку.

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