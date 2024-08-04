Інформації щодо втрат серед окупантів поки немає.

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор підтвердив прильоти по тимчасово окупованому Луганську. За його даними влучили по 100-му машинобудівному заводу.

"Горить на заводі 100: у Луганську військові рф стурбовані поганою роботою "пе-ве-о"", - прокоментував він.

Лисогор додав, що сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в Луганську пролунало 12 вибухів. "Пишуть про незрозумілу окупантам "комбіновану бавовну". Розквітнути їй дозволила російська система ППО, яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів. Коли доходить до справи, то у Луганську постійно щось трапляється. От зараз знову палає на майданчиках машинобудівного заводу", - прокоментував очільник ОВА.

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Він уточнив, що зазвичай окупанти там ремонтують та зберігають військову техніку. "Напевно, можна сказати, що ремонтували і зберігали. Очікуємо уточнену інформацію щодо втрат", - сказав він.

Удари по Луганську

15 квітня стало відомо, що ЗСУ вдарили британськими крилатими ракетами по російському військовому штабу в окупованому Луганську. Атаку здійснили крилатими ракетами Storm Shadow, запущеними українськими літаками. Тоді уразили командну базу.

А 20 травня в окупованому Довжанську Луганської області прогриміли гучні вибухи. Тоді у мережі опублікували відео палаючого об'єкта, з якого йшов густий дим. Місцевий гауляйтер Леонід Пасічник заявив, що по складу паливно-мастильних матеріалів вдарили ракетою з касетними боєприпасами.

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