Міністерство оборони США отримало звернення від засновника компанії SpaceX Ілона Маска про фінансування мережі супутникового зв’язку Starlink в Україні.
Про це агенції AP сказав американський посадовець на умовах анонімності.
Він уточнив, що питання обговорювалося на зустрічах у Пентагоні та на рівні керівництва, але поки що остаточне рішення не ухвалено.
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх додала, що відомство "перебуває на зв’язку зі SpaceX" щодо ситуації із системою Starlink в Україні, відмовившись оголошувати які-небудь інші подробиці.
Нагадаємо, 13 жовтня компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій. Відповідний лист компанії до Пентагону був надісланий "минулого місяця". Маск підтвердив цю інформацію.
Starlink в Україні: що відомо
Близько 20 тис. супутникових одиниць Starlink було передано Україні.
Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.
Також стало відомо, що Ілон Маск відхилив запит України на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях.