У Міноборони США підтвердили, що отримали відповідне звернення від Ілона Маска.

Міністерство оборони США отримало звернення від засновника компанії SpaceX Ілона Маска про фінансування мережі супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Про це агенції AP сказав американський посадовець на умовах анонімності.

Він уточнив, що питання обговорювалося на зустрічах у Пентагоні та на рівні керівництва, але поки що остаточне рішення не ухвалено.

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Речниця Пентагону Сабріна Сінгх додала, що відомство "перебуває на зв’язку зі SpaceX" щодо ситуації із системою Starlink в Україні, відмовившись оголошувати які-небудь інші подробиці.

Нагадаємо, 13 жовтня компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій. Відповідний лист компанії до Пентагону був надісланий "минулого місяця". Маск підтвердив цю інформацію.

Starlink в Україні: що відомо

Близько 20 тис. супутникових одиниць Starlink було передано Україні.

Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Також стало відомо, що Ілон Маск відхилив запит України на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях.

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