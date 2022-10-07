Проблеми мали місце вздовж лінії фронту у східній частині Харківської області, Донецькій та Луганській областях.

Засновник SpaceX Ілон Маск відреагував на статтю Financial Times, у якій йшлося про перебої у роботі терміналів Starlink, які є на балансі бійців ЗСУ.

Про це йдеться у твітах Маска.

Відповідаючи на публікацію FT, Маск заявив, що у статті наведено помилкові дані щодо відправлених Україні терміналів.

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За його словами, ця операція обійшлась SpaceX у 80 мільйонів доларів і до кінця року перевищить 100 мільйонів доларів.

"Що стосується того, що відбувається на полі бою, це засекречено", - відповів Маск.

Напередодні Financial Times опубліковало статтю, у якій стверджувалося, що термінали Starlink дають збій у роботі під час заходу українських військових на окуповані території і вирішальних боїв з ворогом.

Це, за словами українського джерела, викликало паніку серед бійців.

Координатор Благодійного фонду Сергія Притули Роман Синіцин зазначив, що проблема могла виникнути через те, що SpaceX намагалася запобігти її неправомірному використанню російськими військами.

Два західних чиновника заявили, що їм відомо про відключення зв'язку, але відмовилися від подальших коментарів, в тому числі щодо їхнього місцезнаходження.

Starlink для України

Зараз в Україні працює близько 18 тисяч станцій Starlink. Вони допомагають українцям завжди бути на зв'язку, а об'єктам критичної інфраструктури працювати в складних умовах.

26 лютого голова Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Той погодитися надати обладнання на наступний день. А перша партія абонентських скриньок прибула вже 28 лютого.

У РФ через це навіть стали погрожувати Маску. Зокрема, глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін попередив підприємця, що йому "доведеться відповідати по-дорослому" за передачу Україні станцій Starlink. Маск, відповідаючи на погрози, іронічно написав: "Якщо я помру за загадкових обставин, було приємно вас знати".

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