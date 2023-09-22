Це дуже важливо на тлі контрнаступу ЗСУ.

У Пентагоні заявили, що можливе припинення роботи американського уряду не вплине на підготовку та підтримку України.

Як повідомляє CNN з посиланням на заяву Міноборони, допомога Україні продовжиться навіть якщо Конгрес найближчими днями не ухвалить законопроект про витрати.

Зазначається, що США зможуть продовжувати такі критично важливі елементи американської підтримки Києва, як навчання військових і надання зброї Україні, в розпал контрнаступу, що триває.

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"Операція "Атлантична рішучість" є винятковою діяльністю, оскільки держава недоотримує асигнування", — зазначив речник міністерства оборони Кріс Шервуд.

Як вказується, операція Atlantic Resolve стосується зусиль США підтримати Україну та зміцнити східний фланг НАТО. Вона була створена у 2014 році після російського вторгнення в Крим.

Зброя для України від США

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати наразі зосереджені на посиленні української системи протиповітряної оборони. Впродовж багатьох місяців він разом з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі говорить про термінову потребу у системах протиповітряної оборони для України.

Нещодавно газета Washington Post повідомляла, що в Республіканській партії США назріває розкол через Україну. Правий фланг Республіканської партії США заважає поміркованій частині політсили переконати американських виборців у тому, що підтримка України відповідає консервативним цінностям.

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