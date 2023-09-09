Поки помірковані республіканці підтримують Київ, праворадикальне крило партії на чолі з Трампом хоче здати Україну Москві.

Правий фланг Республіканської партії США заважає поміркованій частині політсили переконати американських виборців у тому, що підтримка України відповідає консервативним цінностям. Про це пише Washington Post в огляді внутрішньополітичної ситуації в США.

"Американське ставлення до України змінюється, Капітолійський пагорб (чинна влада США – УНІАН) відчуває тиск, оскільки країна наближається до року виборів, а довгоочікуваний літній наступ України поки що приніс лише незначні територіальні здобутки. Отже, з кожним наступним запитом про фінансування отримати схвалення Конгресу, ймовірно, ставатиме все складніше", – пише видання, акумулюючи думки американських політиків та аналітиків.

Особливо гострим це питання стало для Республіканської партії, чий "крикливий" правий фланг веде агресивну кампанію, намагаючись здобути політичні бали на ідеях скорочення допомоги Україні. Попри це лідери республіканців, демократів і Білий дім стверджують, що більшість Конгресу продовжує підтримувати допомогу Україні.

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Принцип "Америка на першому місці" створює сейсмічні виклики для поміркованих республіканців, оскільки вони намагаються переконати все більш насторожених виборців партії, що підтримка України узгоджується з консервативними фіскальними цінностями, необхідними для національної безпеки США, і не буде означати ще одну "вічну війну", як Афганістан — аргумент, який висувають жорсткі праві.

Washington Post зазначає, що для республіканців, які історично підтримували американський інтервенціонізм, внутрішня боротьба за допомогу Україні є ознакою ширшої внутрішньопартійної боротьби за розуміння того, які цінності та ідеї партія представляє.

Один із ветеранів партії Бредлі Боумен, що представляє консервативний Фонд захисту демократій, назвав цю ситуацію "боротьбою Республіканської партії за свою душу".

"Я достатньо старий, щоб пам’ятати Рональда Рейгана. Я просто не можу уявити собі Республіканську партію, яка м’яко ставиться до Кремля, яка не розуміє важливості безпеки в Європі", – зазначив він.

Республіканці та Україна – останні новини

Як писав УНІАН, найпопулярніший нині представник республіканців Дональд Трамп, що претендує на повторне обрання президентом США, неодноразово виступав за скорочення або скасування військової допомоги Україні. Також він заявляв, що Україна має віддати агресору частину української території.

Молодий республіканський політик Вівек Рамасвамі, що є одним із головних внутрішньопартійних конкурентів Трампа, теж виступає за територіальні поступки на користь Росії. Також він обіцяє заблокувати шлях України в НАТО.

Примітно, що "класичні" республіканці, до яких важко віднести і Трампа, і Рамасвамі, навпаки виступають за підтримку України. Наприклад, колишній президент-республіканець Джордж Буш днями дуже схвально відгукнувся про Володимира Зеленського і наголосив, що Росія становить реальну небезпеку для Європи.

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