Україна чекає на американські ATACMS, однак у США можуть загальмувати це рішення.

Можливе припинення роботи американського уряду через затримку ухвалення нового бюджету (шатдаун) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї. Про це заявив представник Пентагону Кріс Шервуд, передає CNN.

За його словами, на постачання Україні озброєння в рамках повноважень президента США Джо Байдена щодо скорочення чисельності озброєнь можуть вплинути звільнення персоналу та призупинення роботи Міністерства оборони під час шатдауну.

При цьому Шервуд зазначає, що шатдаун, ймовірно, вплине і на доставку зброї, що надається в рамках іншої програми - Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). За її допомогою фінансуються постачання ключової техніки, у тому числі танків Abrams, та програми з навчання українських військових, зокрема на винищувачах F-16.

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"Роботи або постачання будь-якого обладнання, яке фінансується за попередніми оголошеннями в рамках USAI, наприклад, навчання пілотів F-16, буде продовжено, але на їхнє виконання можуть вплинути звільнення та призупинення Міністерством оборони діяльності, що не підлягає фінансуванню", - розповів представник Міноборони США.

Крім того, у разі шатдауну Пентагон не зможе підписати нові контракти з оборонними компаніями на виробництво додаткового обладнання в рамках USAI.

Зброя для України від США

У Білому домі тривають дискусії щодо можливої передачі Україні ракет великої дальності ATACMS. Рішення поки не прийнято. Як розповів координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, у Сполучених Штатах вже довго ведуться розмови про надання Україні крилатих ракет великої дальності. Кірбі наголосив, що це питання в Штатах "не знімається зі столу".

В свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США наразі більше зосереджені на посиленні української системи протиповітряної оборони, аніж на передачі далекобійних ракет, таких як ATACMS. Він додав, що вже впродовж багатьох місяців він разом з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі говорить про термінову потребу у системах протиповітряної оборони для України.

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