Там прогнозують, що взимку інтенсивність бойових дій не знизиться.

Зимою війна в Україні не втратить динамічність, оскільки немає ознак того, що ЗСУ зупиняться.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявила заступник помічника міністра оборони США по Росії, Україні та Євразії Лора Купер.

"Зима буде дуже динамічним часом... Ми не бачимо жодних ознак того, що українці зупиняться, і ми очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися", - сказала Купер.

Крім того, вона зазначила, що США збільшать кількість українських військовослужбовців, які будуть проходити навчання. У зв'язку з цим вона зазначила, що "сьогодні це зовсім інша гра", якщо порівнювати навички українських Збройних сил зараз і, коли США тільки почали навчання українців в 2014 році після анексії Криму.

Щодо озброєння Купер не підтвердила заяви офіційних осіб про те, що США готуються відправити Україні комплекси про Patriot.

"Але я можу підтвердити, що протиповітряна оборона є нашим головним пріоритетом, і ми розглядаємо ряд способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби в протиповітряній обороні. NASAMS була частиною цього", - сказала вона, зазначивши, що військова допомога США змінилася, щоб задовольняти нові потреби Києва.

При цьому вона зазначила, що військові ЗСУ відразу ж змогли неймовірно ефективно використовувати NASAMS проти російських ракетних загроз і дронів.

Купер уточнила, що в даний час США не планують постачати Україні високоточні боєприпаси великої дальності, такі як керовані ракети армійського тактичного ракетного комплексу (ATACMS). США відправили боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS) для використання в цих пускових установках. Дальність польоту ATACMS становить 300 км, а GMLRS - близько 90 км.

"На даний момент ми вважаємо, що GMLRS дуже ефективна для досягнення величезної кількості цілей, які Україна повинна вразити. Тож на даний момент ми дотримуємось (ефективності використання) GMLRS", - пояснила вона.

Допомога США Україні

З 2014 року США виділили Україні $22 млрд на допомогу в забезпеченні безпеки і $19,3 млрд з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

13 грудня стало відомо, що Україна очікує допомоги від США у розмірі $38 млрд. цей пакет допомоги може бути прийнятий до кінця грудня.

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