У ЦНС наголосили, що так російська влада хоче зробити перебування в Україні "більш привабливим" для окупантів.

Держдума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт, який знімає кримінальну відповідальність за злочини, скоєні на окупованих територіях України, якщо вони були скоєні заради "захисту інтересів Росії".

Як повідомили в Центрі національного спротиву, сумнівів в тому, що закон ухвалять в цілому, немає.

"Фактично, окупанти доводять те, що вони справжні терористи. Мародерити, вбивати, гвалтувати – тепер це все дозволено росіянам на тимчасово окупованих територіях України. Це потрібно військово-політичному керівництву РФ, аби зробити службу в Україні "більш привабливою" для окупантів. Які не мають нормальних умов життя вдома, можуть вкрасти пральну машинку чи холодильник і не відповідати за свої звірства, що вони вчиняють над цивільними", – йдеться у повідомленні.

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У Центрі національного спротиву закликали населення окупованих територій, за можливості, евакуюватися.

Що відбувається на окупованих територіях

Російські війська на тимчасово окупованих територіях України створюють катівні для дітей. Діти там знаходяться в жахливих умовах. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що такі камери виявили у звільненому Херсоні.

Крім того, російські загарбники планують збільшити кількість співробітників слідчого комітету на тимчасово окупованих територіях України на 44 тисячі осіб. У Центрі національного спротиву повідомили, що фактично йдеться про легітимізацію та організацію репресивної машини на захоплених територіях України.

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