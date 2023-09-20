Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їхнє швидке відновлення, а у гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину.

На аеродромі "Чкаловський" у Підмосков’ї диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер, вони зазнали суттєвих пошкоджень. Інцидент трапився 18 вересня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники)", - розповіли в ГУР.

Зазначається, що невідомими особами на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

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За даними розвідки, пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їхнє швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження.

Наразі російські каральні органи шукають диверсантів та обмежують поширення в місцевих ЗМІ інформацію про подію.

В Росії знову "літакопад" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 20 вересня, у Воронезькій області Росії розбився винищувач Су-34. За даними пропагандистських ЗМІ та Telegram-каналів, екіпаж із двох осіб встиг катапультуватися. Їх евакуювали з місця падіння літака.

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