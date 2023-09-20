Повідомляють, що екіпаж із двох осіб встиг катапультуватися.

Винищувач Су-34 розбився у Воронезькій області Росії вранці 20 вересня.

Повідомляють, що екіпаж із двох осіб встиг катапультуватися. Його евакуювали з місця події.

Telegram-канал База пише, що попередньою причиною катастрофи стала відмова лівої стійки шасі винищувача.

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Літак упав у полі в Каширському районі Воронезької області недалеко від селища Колодязний близько 10 ранку.

За попередніми даними, боєкомплекта на борту не було.

Таким чином, на території Росії з початку року розбився десятий бойовий літак внаслідок аварії або поломки запчастин.

Падіння літаків у Росії: останні новини

Нагадаємо, раніше в Краснодарському краї впав у воду штурмовик Су-25. Пілота дістали з води, він помер по дорозі в лікарню.

У серпні в Росії на військовому аеродромі розбився навчально-тренувальний літак Аеро Л-39 "Альбатрос".

У липні російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії у Камчатському краї.

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