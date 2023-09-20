Винищувач Су-34 розбився у Воронезькій області Росії вранці 20 вересня.
Повідомляють, що екіпаж із двох осіб встиг катапультуватися. Його евакуювали з місця події.
Telegram-канал База пише, що попередньою причиною катастрофи стала відмова лівої стійки шасі винищувача.
Літак упав у полі в Каширському районі Воронезької області недалеко від селища Колодязний близько 10 ранку.
За попередніми даними, боєкомплекта на борту не було.
Таким чином, на території Росії з початку року розбився десятий бойовий літак внаслідок аварії або поломки запчастин.
Падіння літаків у Росії: останні новини
Нагадаємо, раніше в Краснодарському краї впав у воду штурмовик Су-25. Пілота дістали з води, він помер по дорозі в лікарню.
У серпні в Росії на військовому аеродромі розбився навчально-тренувальний літак Аеро Л-39 "Альбатрос".
У липні російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії у Камчатському краї.