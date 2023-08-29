Керівники аеродромів домовилися з силовиками, що будуть заздалегідь надавати плани польотів.

Аеродроми Московської області стали передавати плани польотів не тільки Росавіації, а й силовим органам, через те, що місцеві жителі помилково приймають судна малої авіації за безпілотники і повідомляють екстреним службам. Про це пише російський РБК з посиланням на представників аеродромів.

У керівництві аеродромів "Щокіно", "Волосово", "Нудоль" і аероклубу "Паралет" кажуть, що жителі сусідніх сіл часто повідомляють про українські дрони, які нібито летять до Москви. Після цього поліція починає перевірку і запитує у аеродромів дані про те, які машини в цей час були в повітрі. Найчастіше "дрон" виявляється малим літаком, парапланом або паралетом, кажуть представники аеродромів.

"Раніше приїжджала поліція, дивилася, питала, чи з нашого аеродрому злетіли [літаки]. Якщо це було з мого аеродрому, то я показував план польоту, документи на літак. Останнім часом вже безпосередньо телефонують мені", - розповів Віктор Лобковський, директор компанії "Вектор АВІА", оператора аеродрому "Нудоль".

Відео дня

За словами директора аеродрому "Щокіно" Сергія Рябчинського, співробітники ФСБ і поліції показували йому відео, зняті людьми, і просили впізнати той чи інший літак.

У підсумку керівники аеродромів домовилися з силовиками, що будуть заздалегідь надавати плани польотів.

При цьому, як зазначає РБК, з перевірками силовиків стикаються не всі аеродроми. Так на аеродромах "Новинки" і "Северка" кажуть, що їх робота не змінилася.

Атаки безпілотників на Мосву - деталі

23 серпня в Москві, а також Хімках та інших населених пунктах Підмосков'я були чутні вибухи. Попередньо повідомлялося про роботу системи ППО по безпілотникам. Зазначалося, що навколо "Москва-Сіті" перекрили вулиці, на місце з'їжджалися "швидкі" і екстрені служби. Вибухи чули і на Таганці, і на Пролетарській, що далеко від "Сіті".

До атаки дронів на "Москва-Сіті" в ніч на 23 серпня причетне Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Відзначається, що і ця, і всі попередні атаки на діловий центр столиці РФ - справа рук підлеглих Кирила Буданова.

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