Тіло Євгенія Матвєєва повернули в Україну після 2 років і 8 місяців полону.

Росія повернула тіло Дніпрорудненського міського голови Євгенія Матвєєва, якого закатували в полоні. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Жив, працював і загинув від рук окупантів незломленим. 2 роки та 8 місяців міський голова Дніпрорудного Євгеній Матвєєв перебував у російському полоні. Під час останнього обміну його тіло було передано Україні", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що громада міста тричі обирала Матвєєва міським головою Дніпрорудного і на цій посаді він і зустрів повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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"13 березня 2022 року Євгенію Сергійовичу повідомили телефоном про затримку окупантами автобуса з працівниками чергової зміни Запорізького залізорудного комбінату на блокпосту. Очільник міста не злякався та виїхав на місце події. Гірників відпустили, а міський голова потрапив у лапи загарбників. Подальша його доля до останнього часу була невідома", - наголосили в ЗОВА.

В Україну повернули тіла понад 500 полеглих оборонців

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на підконтрольну уряду України територію було повернуто тіла 502 полеглих оборонців. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, з числа повернених полеглих захисників України 397 - з Донецького напрямку. Ще 24 - з Луганського напрямку, 64 - із Запорізького, а з моргів на території Росії було повернуто 17 загиблих.

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