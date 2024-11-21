За його словами, з 3 767 полонених, яких Україні вдалося повернути - 168 цивільних громадян, решта були військовополоненими.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 3 767 захисників та захисниць, включаючи 168 цивільних українців.

"Станом на зараз, разом з Координаційним штабом, з іншими органами, з якими ми працюємо, нам вдалось повернути 3 767 героїв та героїнь з російського полону", - розповів омбудсмен, повідомляє "Суспільне".

За його словами, з 3 767 полонених, яких Україні вдалося повернути - 168 цивільних громадян, решта були військовополоненими.

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Лубінець наголосив, що всіх військовополонених повернули винятково через процедуру обміну. Він також розповів, що за офіційними даними, сьогодні "десятки тисяч громадян України знаходяться в російському полоні". Мова йде як про військових, так і про цивільних.

Обміни полоненими між Україною і РФ

У середині жовтня Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що провів 58-й обмін військовополоненими.

Там зазначили, що серед звільнених з полону нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Серед звільнених були 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

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