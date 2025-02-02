При цьому кількість поранених поки що незмінна.

В Полтаві внаслідок ворожого удару по житловій багатоповерхівці кількість загиблих зросла до 12 людей, із яких двоє - діти.

Про це повідомили в ДСНС. При цьому кількість поранених залишалася незмінною: 17 осіб, серед яких 4 дитини. Ще 22 особи живими витягли з-під завалів.

Удар по Полтаві

Вранці 1 лютого окупанти атакували Україну дронами і ракетами. Під ударами опинилися Полтава, Запоріжжя, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Київська області.

У Харкові загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали. А на Сумщині загинули дві людини.

У Полтаві від удару було зруйновано під’їзд п'ятиповерхівки, там виникла пожежа. Також пошкоджені сусідні будинки та авто. Попередньо, російські війська вдарили по місту ракетою Х-22.

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що вночі та вранці 1 лютого російські загарбники запустили по Україні 165 різних засобів ураження - десятки ракет різних типів та понад 120 різних дронів. "У ніч на 1 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів", - сказано у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини: