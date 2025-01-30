Усього у 2025 році російські загарбники планують мобілізувати мінімум 280 тисяч для продовження війни проти України.

Російська Федерація планує залучити щонайменше 126 тисяч солдат "спецконтингенту" для заміщення втрат у війні проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

За даними ГУР, у 2025 році Росія робить акцент на "спецконтингент" з метою заміщення втрат у її окупаційній армії.

"У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України держава-агресор Росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту", - сказано у повідомленні.

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Зокрема, йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми.

"У середньому для покриття втрат окупаційної армії Москва планує мобілізовувати по 10 тисяч осіб "спецконтингенту" щомісяця", - сказано у повідомленні.

При цьому, загалом для заміщення втрат військових частин та зʼєднань у війні проти України держава-агресор Росія у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів.

Втрати РФ на війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, у 2024 році російська армія зазнала рекордних втрат загиблими й пораненими у війні з Україною. У 2022-му росіяни втратили загиблими і пораненими 105 960 військовослужбовців, у 2023-му - 252 940, у 2024 році - 429 660 військовослужбовців.

Водночас 15 січня президент Володимир Зеленський назвав співвідношення Сил оборони та військ РФ на території України. За його словами, Росія на українській території тримає близько 600 тисяч окупантів.

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