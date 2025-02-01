Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх.

Під час ранкової ракетної атаки росіяни вдарили ракетою по багатоповерховому будинку у Полтаві, є загиблі та поранені.

Оновлено 9.40. Кількість загиблих внаслідок удару зросла до 3 осіб, ще 10 людей постраждали, серед них 1 дитина.

Спочатку про удар по будинку повідомили у Полтавській ОВА, не надавши подробиць.

"Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби", - йшлося у повідомленні.

Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок атаки загинули 2 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина. Врятована 21 особа.

Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа, також пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

Ранкова ракетна атака

В Україні зранку оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повідомлялось про прильоти у Харківській та Полтавській областях. Зокрема, у Полтавській області повідомлялось про пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в Харкові попередньо в Холодногірському районі, у межах житлової забудови. Одна жінка загибла, ще пʼятеро поранені.

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