Силам ППО вдалося знищити 13 ударних БПЛА Shahed-136/131.

Уночі 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. "Загалом зафіксовано пуски 17 "шахедів". У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона", - повідомили в Повітряних силах.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України "знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131. Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат".

Відео дня

Крім того, у Повітряних силах додали, що за минулу та поточну добу авіація Повітряних сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

Нічна атака на Україну

Вночі у низці областей оголошували повітряну тривогу: у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Запорізькій, Хмельницькій та Чернівецькій.

За даними Повітряних сил, о 03:11 було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. А о 4:36 у Хмельницькій області лунали вибухи.

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