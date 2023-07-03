Тривога лунає у п'ятьох областях України.

У ніч на понеділок, 3 червня, російські загарбницькі війська атакують Україну крилатими ракетами та БПЛА.

Як повідомили у офіційному Telegram-каналі Повітряних Сил Збройних Сил України о 03:11, зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Крім того, у низці областей України повідомляли про загрозу застосування безпілотних літальних апаратів.

Наразі тривога лунає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Запорізькій областях. До цього на Кіровоградщині чули вибухи - Повітряні Сили відзначили, що це робота протиповітряної оборони.

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