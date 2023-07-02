У Повітряних силах наголосили, що знищено усі повітряні цілі - 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 3 крилаті ракети "Калібр".

Під час нічної атаки Росії по Україні 2 липня 2023 року сили ППО знищили 11 повітряних цілей ворога, з них - три крилаті ракети "Калібр", йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Вказується, що в ніч на 3 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу "Shahed" та трьома крилатими ракетами "Калібр". Пуски восьми "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, "Калібрів" - з Чорного моря.

"Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України - в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр", - уточнюють у ПС ЗСУ.

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У Повітряних силах наголосили, що знищено усі повітряні цілі - 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 3 крилаті ракети "Калібр".

Атака РФ 2 липня - головне

У ніч проти 2 липня в низці областей України оголошували повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ударні дрони з південного напрямку.

Тривога тривала майже годину. Фактів влучань не зафіксовано. Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено.

Разом з тим, у ході нічної атаки Росії на Київську область є пошкоджені будинки, а також постраждалі серед цивільного населення.

Це перша атака окупантів на столицю з початку місяця і за останні 12 днів.

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