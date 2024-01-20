Юрій Ігнат вказав на прогрес у знищенні ворожих систем ППО.

Українські військові зосередилися на знищенні російських ракетних установок. Москва може виробляти ракети, тому їх виснажувати важче, на відміну від озброєння.

"Якщо ми говоримо про виробництво ракет і крилатих, і балістичних, то чітко видно, що не все так швидко, не все так просто, але вони їх роблять. А є ще виробництво зенітних ракет, ракети С-300, "Буки" - все виготовляється. Підприємства працюють, на жаль, тому Сили оборони зрештою зосереджуються на знищенні самих установок", - заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Focus.

При цьому він вказав на прогрес у знищенні ворожих систем протиповітряної оборони.

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"ППО російське проріджується. Те, що вони їм наситили лінію бойового зіткнення - це 100%, те, що Крим насичений - це теж 200%, але бачите, що російська територія не так вже й насичена.... Там взагалі прохідний двір", - пояснив військовий.

Також він нагадав, що українські дрони долітають і до Москви, і до Санкт-Пітера, і до нафтобаз.

"Вони відчули гіркий присмак війни, все більше з кожним днем його відчувають. Росіяни, які думали, що "спеціальна військова операція йде за планом", що війна їх не торкнеться, ну, тепер стосується і тепер вони отримують те, що отримували і ми протягом, на жаль, тих двох років, - це пожежі, це руйнування, і це смерть. Інакше бути не може. Вони затіяли проти нас цю війну, тому отримують за це зараз", - підсумував Ігнат.

Дрон атакував нафтобазу в Клинцях - що відомо

З'явилася інформація, що українські дрони атакували нафтобазу в російському місті Клинці Брянської області. За даними джерела, цю операцію організувало ГУР Міноборони.

У свою чергу губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що під час збиття безпілотника відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцевской нафтобази. Водночас у Міноборони РФ стверджували, що над Брянською областю збили український БПЛА літакового типу.

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