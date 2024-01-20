Військовий нагадав, що українські дрони летять вглиб території РФ / фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Українські військові зосередилися на знищенні російських ракетних установок. Москва може виробляти ракети, тому їх виснажувати важче, на відміну від озброєння.

"Якщо ми говоримо про виробництво ракет і крилатих, і балістичних, то чітко видно, що не все так швидко, не все так просто, але вони їх роблять. А є ще виробництво зенітних ракет, ракети С-300, "Буки" - все виготовляється. Підприємства працюють, на жаль, тому Сили оборони зрештою зосереджуються на знищенні самих установок", - заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Focus.

При цьому він вказав на прогрес у знищенні ворожих систем протиповітряної оборони.

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"ППО російське проріджується. Те, що вони їм наситили лінію бойового зіткнення - це 100%, те, що Крим насичений - це теж 200%, але бачите, що російська територія не так вже й насичена.... Там взагалі прохідний двір", - пояснив військовий.

Також він нагадав, що українські дрони долітають і до Москви, і до Санкт-Пітера, і до нафтобаз.

"Вони відчули гіркий присмак війни, все більше з кожним днем його відчувають. Росіяни, які думали, що "спеціальна військова операція йде за планом", що війна їх не торкнеться, ну, тепер стосується і тепер вони отримують те, що отримували і ми протягом, на жаль, тих двох років, - це пожежі, це руйнування, і це смерть. Інакше бути не може. Вони затіяли проти нас цю війну, тому отримують за це зараз", - підсумував Ігнат.

Дрон атакував нафтобазу в Клинцях - що відомо

З'явилася інформація, що українські дрони атакували нафтобазу в російському місті Клинці Брянської області. За даними джерела, цю операцію організувало ГУР Міноборони.

У свою чергу губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що під час збиття безпілотника відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцевской нафтобази. Водночас у Міноборони РФ стверджували, що над Брянською областю збили український БПЛА літакового типу.

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