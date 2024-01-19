Росіяни вже починають розуміти різницю між реальністю і пропагандою.

В Росії й надалі горітимуть нафтобази та інші об’єкти, які працюють на армію агресора.

Про це сказав речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Таким чином він прокоментував пожежу на нафтобазі у російському місті Клинці (Брянська область).

"Гарний гуркіт сьогодні, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах держави-агресора на території Росії. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка залучена в постачанні окупаційного корпусу паливо мастильними матеріалами, зокрема, і не тільки, то це ускладнює логістику для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно дає додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників", - сказав він.

Відповідаючи на запитання з приводу того, що росіяни говорять про те, що українські безпілотники долають 900 км, Юсов зазначив, що в розвідці це не можуть "ні підтвердити, ні спростувати". "Але українські безпілотники, звичайно, можуть долати й не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російському суспільстві, то всі питання до Путіна, Шойгу, Герасимова - до тих людей, які продовжують геноцидну війну проти України. Було б дивно, щоб ці всі події не мали жодних наслідків для військових об'єктів на території РФ", - наголосив Юсов.

При цьому додав, що вже видно, що населення Росії, де відбувається "бавовна", починає розуміти, що реальність і пропаганда дуже відрізняються.

"Російська пропаганда в чергове заявила, що нічого не сталося, що якісь цілі, НЛО збиті та знешкоджені, але кадри пожежі на нафтобазі засвідчують абсолютно протилежні речі", - зазначив Юсов. При цьому додав, що можна пожартувати, що хтось курить в непотрібних місцях. "Але правда в тому, що це наслідки російського вторгнення, нападу і війни проти України. І далі буде", - наголосив він.

Юсов прокоментував виступ міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна під час дискусії Deciding Your Tomorrow, який зазначив, що російську нафтобазу в Ленінградській області атакували дрони українського виробництва - нафтобаза в Санкт-Петербурзі вражена дроном українського виробництва і він пролетів 1250 кілометрів до цілі.

"Ми офіційно не можемо ні підтвердити, ні спростувати це і тим більше про засоби ураження коментувати не будемо. Хоча завжди готові підтримати справедливу рекламну компанію українського озброєння, в тому числі БПЛА. Вони справді прогресують, вдосконалюються і ворог на собі це відчуває", - зазначив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Дрон України атакували нафтобазу і місті Клинці

Обізнане джерело у безпекових структурах України повідомило агентству, що українськими дронами було здійснено успішну атаку на нафтобазу у російському місті Клинці (Брянська область). За даними джерела, цю операцію організувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також стало відомо, що пожежа на цій нафтобазі триває.

Раніше губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що під час збиття безпілотника відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази. Водночас в Міноборони РФ стверджували, що над Брянською областю рано вранці був збитий український БПЛА літакового типу.

Крім того, за даними росЗМІ, безпілотник ЗСУ вчора, 18 січня, атакував Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. В ціль не попав, але людей евакуювали.

У ніч на 18 січня ГУР атакувало дронами нафтобазу в Ленінградській області РФ. Це була спецоперація, в ході якої російський об'єкт атакували дрони українського виробництва.

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