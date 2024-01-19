Пожежа на російській нафтобазі триває.

Українськими дронами було здійснено успішну атаку на нафтобазу у російському місті Клинці (Брянська область).

Про це кореспонденту УНІАН повідомило обізнане джерело у безпекових структурах. "Успішна операція. Дрони українського виробництва", - повідомило джерело. За даними джерела, цю операцію організувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також стало відомо, що пожежа на цій нафтобазі триває.

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Як повідомляв УНІАН, раніше губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що під час збиття безпілотника відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази. Водночас в Міноборони РФ стверджували, що над Брянською областю рано вранці був збитий український БПЛА літакового типу.

Крім того, за даними росЗМІ, безпілотник ЗСУ атакував Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Ціллю був цех №3, де змішують продукцію. Сталося це вночі 18 січня. Дрон літакового типу впав поруч з будівлею на проспекті Праці. Виявили його співробітники нічної зміни, яким довелося евакуюватися.

Як відомо, у ніч на 18 січня ГУР атакувало дронами нафтобазу в Ленінградській області РФ. Це була спецоперація, в ході якої російський об'єкт атакували дрони українського виробництва.

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