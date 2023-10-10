На відео показано роботу зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь".

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук поділився кадрами бойової роботи українських захисників в Одеській та Миколаївській областях сьогодні вночі.

Відповідне відео відпрацювання по ворожих цілях він опублікував у Telegram. "Бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь" в Одеській та Миколаївській областях у ніч на 10 жовтня 2023 року. Дякую за результат", - зазначив Олещук у коментарі до відео.

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В ніч на 10 жовтня російські загарбники випустили в бік українських міст безпілотні повітряні літальні апарати типу Shahed. О 22:17 стало відомо про рух дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської та Миколаївської областей. Військові попередили, що курс може змінюватись, а також закликали не ігнорувати тривогу.

Вже о 22:33 Повітряні сили повідомили, що безпілотники типу Shahed прямують з Чорного моря у напрямку Коблево (Миколаївська область). Також повітряну тривогу оголосили в Одеській області. О 00:30 В Одесі пролунав вибух.

Загалом в ніч на 10 жовтня російські загарбники атакували Україну, застосувавши 36 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

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