За даними Повітряних Сил, вдалося знищити 27 ворожих дронів.

В ніч на 10 жовтня російські загарбники атакували Україну, застосувавши дрони-камікадзе типу "Shahed-136/131", 26 із 36 БпЛА було знищено. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши 36 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 26 ворожих "шахедів", - йдеться у повідомленні.

Водночас згодом у Повітряних силах повідомили, що знищено 27 "Шахедів" із 36, якими РФ атакувала Україну.

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"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 "Shahed-131/136" у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі зазначили, що протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Нічна атака на Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ввечері російські загарбники випустили в бік українських міст безпілотні повітряні літальні апарати типу "Shahed". О 22:17 стало відомо про рух дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської та Миколаївської областей. Військові попередили, що курс може змінюватись, а також закликали не ігнорувати тривогу.

Вже о 22:33 Повітряні сили повідомили, що безпілотники типу "Shahed" прямують з Чорного моря у напрямку Коблево (Миколаївська область). Також повітряну тривогу оголосили в Одеській області. О 00:30 В Одесі пролунав вибух. Спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що йде бойова робота.

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