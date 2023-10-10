Сьогодні українська авіація нанесла потужне ураження по скупченню особового складу російських окупантів.

Сили оборони України щодня звільняють сотні метрів української території південніше Бахмута.

Про це начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини". Зокрема, у нього запитали, чи Сили оборони України на східному напрямку більше вдаються до контрнаступальних дій чи перебувають в обороні.

"В залежності від напрямку. Якщо брати Бахмут - на південному його фланзі ми продовжуємо йти уперед. Наші захисники щодня сотнями метрів звільняють тимчасово окуповані території від ворогів. Там працюють усі наявні сили і засоби. Зокрема, сьогодні дуже гарно відпрацювали підрозділи армійської авіації. Нанесли потужне ураження по скупченню особового складу противника", - сказав Євлаш.

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Водночас, він сказав, що ворог не полишає спроб відбити раніше втрачені положення, у тому числі біля Кліщіївки та Андріївки, але безуспішно. За минулу добу російські загарбники завдали 365 обстрілів. Сили оборони України відбили 4 атаки ворога.

"Вдалося ліквідувати 165 окупантів на Бахмутському напрямку. Ще один потрапив у полон", - наголосив Євлаш.

Крім того, українські оборонці знищили ворожу гармату Д-30 та 5 складів з боєрипасами.

Євлаш розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку позавчора фіксувалося дещо затишшя, оскільки на Луганщині та Донеччині нині йдуть рясні дощі, що перешкоджає противнику інтенсивно використовувати важку техніку. Позавчора ворог авіацію не використовував взагалі.

"А за минулу добу противник вже 20 разів використовував Су-35 і Су-25, які переважно заходять парами. Працюють по нашим позиціям, але бояться залітати у зону ураження нашого ППО", - сказав Євлаш.

За минулу добу ворог здійснив 608 обстрілів на Лимано-Куп'янському напрямку, застосовуючи танки, гранатомети, міномети та реактивну і ствольну артилерію.

"Нам вдалося ліквідувати 139 ворогів і ще знищити 13 зразків озброєння та військової техніки, серед яких два танки - Т-70 і Т-80, три одиниці бойових броньованих машин - дві одиниці БМП-2 та один БТР-80 та чотири зразки різних гаубиць і мінометів", - сказав Євлаш.

Він сказав, що противник намагається зосередити основні зусилля поблизу Сеньківки та Іванівки на Харківщині і Макіївки на Луганщині. Українські захисники відбивають усі спроби окупантів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області.

Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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