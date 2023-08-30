Речник ПС ЗСУ зазначає, що нинішня нічна атака на Україну була спланована заздалегідь.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, чому навіть уламки ракети можуть спричиняти вибух. В ефірі телемарафону, говорячи про нічну атаку на Україну, він зауважив, що під час роботи протиповітряної оборони уламки збитих ракет бувають різними.

"У телеграмах багато відео, що мовляв, який же це уламок, коли вибух. Може бути вибух від уламків. Уламок може бути різним. Уламки можуть бути від ракети, яка розірвалася в повітрі, а може бути ракета, пошкоджена зенітною", - сказав Ігнат.

Він додав, що зенітна ракета не обов’язково врізається лоб в лоб в крилату ворожу, а вибухає поруч. "Таким чином, позбавляючи її подальшого руху. І бойова частина саме крилатої ракети тієї самої Х-101 буде падати вниз і можуть бути наслідки", - зазначив речник.

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Також на запитання, чи сьогоднішній нічний обстріл України був заздалегідь спланованим, чи це було такою собі імпровізацією після подій у Пскові, Ігнат зауважив, що ці події трапилися близько опівночі, а атака на Україну – за кілька годин після того.

"Не так просто спланувати атаку експромтом і завдати удару. На це потрібна, як мінімум, якась передпольотна підготовка льотчиків, на це потрібен час для програмування самих ракет", - пояснив він.

Речник додав, що також потрібен час на визначення пріоритетних цілей. Тож на все це разом не вистачить кількох годин. "Противник готував цей удар заздалегідь", - сказав Ігнат.

Він також додав, що повідомлялося про різні місця запуску стратегічної авіації. "Раніше був переважно Каспій. Зараз вже, другий раз поспіль, західніше Енгельса запускають ракети. Начебто з двох сторін", - зауважив речник.

Масована атака України 30 серпня - деталі

У ніч на 30 серпня російські окупанти здійснили масовану, комбіновану атаку на Київ з використанням безпілотників та ракет.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що спершу ворог застосував ударні безпілотники: кілька груп дронів прямували на столицю з різних напрямків. Однак вже невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені з бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей. В кількох районах Києва було зафіксовано падіння уламків, загинули двоє людей.

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