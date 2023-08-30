Сили ППО знищили понад 20 ворожих цілей.

Сьогодні, 30 січня, російські окупанти здійснили масовану, комбіновану атаку на Київ з використанням безпілотників та ракет.

"Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет", - повідомили у КМВА.

Зазначається, що спочатку загарбники застосували ударні БПЛА, попередньо, Shahed. Кілька груп дронів прямували на столицю з різних напрямків. Однак вже невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені з бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Відео дня

"Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні Сили). В столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. На жаль, загинули люди. В Шевченківському районі, на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також, внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах", - додали в адміністрації.

Вказується, що в обох районах уламки впали території нежитлової забудови. Загони ДСНС ліквідували пожежі, які виникли на місці падіння.

"Вчергове дякуємо ППО за відмінну роботу. Але вчергове озвучу наполегливі прохання наших захисників неба - дбайте про власну безпеку! І в жодному разі не знімайте роботу ППО! Допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги!", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Пізніше у адміністрації уточнили, що внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, а ще три - отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізовано.

Загиблими виявились два охоронці підприємства. Це були молоді хлопці - 26 та 36 років.

Війна в Україні - ракетна атака 30 серпня

Сьогодні, російські загарбники здійснили чергову ракетно-дронову атаку на Україну. Першими зафіксували безпілотники, а близько 3 ночі стало відомо про рух "Калібрів" з півдня. Крім того, загарбники запустили крилаті ракети із Ту-95мс.

Повітряна тривога по всій країні тривала майже до 6 ранку.

Пізніше київська влада повідомила, що у Києві внаслідок атаки загинули двоє людей. Також є поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: